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Le Iene, Manuela Arcuri inchioda l'amica: "Voleva rubarmi il marito"

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giovedì 19 marzo 2026
Le Iene, Manuela Arcuri inchioda l'amica: "Voleva rubarmi il marito"

1' di lettura

"Un momento in cui senti il bisogno di chiedere aiuto, di avere un’amica che ti consigli e che ti sostenga quando senti che ti tremano le gambe. Ecco, ora immaginate che quell’amica vi tradisca. A me è successo": Manuela Arcuri lo ha raccontato durante il suo monologo a Le Iene Show su Italia 1. Poi ha aggiunto: "Ho vissuto quel tradimento come una perdita, un lutto, un delirio in cui continuavo a chiedermi: perché, ma perché?". L'amica in questione, nel momento del bisogno, avrebbe cercato di rubarle il marito.

In un primo momento - ha confidato l'attrice - avrebbe voluto vendicare tutto il dolore che aveva provato. Poi però si è ricordata di essere migliore di così. Quel tradimento le ha solo fatto capire il tipo di persona che aveva vicino. Infine, si è rivolta proprio a quell'ex amica dicendo: “Forse non ci crederai, ma io oggi mi sento più forte di prima. E sono di nuovo pronta a fidarmi, a credere ancora e a ricominciare. Perdonare? Forse. Forse un amore si può perdonare, ma un’amica mai. Soprattutto se cerca di rubarti il marito”.

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