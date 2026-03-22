Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Referendum Giustizia, il post di Matteo Salvini che fa impazzire la sinistra

domenica 22 marzo 2026
Referendum Giustizia, il post di Matteo Salvini che fa impazzire la sinistra

1' di lettura

Il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, ha pubblicato sui propri profili social un post a sostegno “Sì” in vista del referendum sulla giustizia, alla vigilia dell’apertura dei seggi. Un post che ha attirato critiche da sinistra, con l’accusa di aver violato in questo modo il silenzio elettorale.

L’altro vicepremier, Antonio Tajani, su X ha condiviso un tweet de Il Foglio sulla polemica con il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri.

Il post del leader del Carroccio consiste in una card con la scritta “SÌ” in grandi lettere maiuscole gialle su sfondo blu, sottolineata da una linea spessa gialla. Il messaggio ha subito attirato l’attenzione degli utenti, molti dei quali hanno interpretato il messaggio come violazione del divieto di propaganda.

tag
matteo salvini
referendum giustizia

Video virale Meloni, l'agguato del ragazzino: "Io voto no". Come gli risponde la premier: altra lezione alla sinistra

Il giornalista Rai al comizio di Bari Il tifoso Sigfrido Ranucci arringa i fan del "No"

Alle urne 51 milioni di italiani Referendum Giustizia, ecco come funziona il voto: quorum, seggi e orari

ti potrebbero interessare

Meloni, l'agguato del ragazzino: "Io voto no". Come gli risponde la premier: altra lezione alla sinistra

Meloni, l'agguato del ragazzino: "Io voto no". Come gli risponde la premier: altra lezione alla sinistra

Il tifoso Sigfrido Ranucci arringa i fan del "No"

Il tifoso Sigfrido Ranucci arringa i fan del "No"

Andrea Muzzolon
Attilio Fontana, "voto Sì". E lo minacciano di morte

Attilio Fontana, "voto Sì". E lo minacciano di morte

Bossi, dai 300mila fucili a "Roma ladrona" fino alla "Padania libera": ecco i suoi storici comizi

Bossi, dai 300mila fucili a "Roma ladrona" fino alla "Padania libera": ecco i suoi storici comizi

Alessandro Gonzato