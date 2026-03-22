Referendum Giustizia, il post di Matteo Salvini che fa impazzire la sinistra

Il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, ha pubblicato sui propri profili social un post a sostegno “Sì” in vista del referendum sulla giustizia, alla vigilia dell’apertura dei seggi. Un post che ha attirato critiche da sinistra, con l’accusa di aver violato in questo modo il silenzio elettorale.

L’altro vicepremier, Antonio Tajani, su X ha condiviso un tweet de Il Foglio sulla polemica con il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri.

Il post del leader del Carroccio consiste in una card con la scritta “SÌ” in grandi lettere maiuscole gialle su sfondo blu, sottolineata da una linea spessa gialla. Il messaggio ha subito attirato l’attenzione degli utenti, molti dei quali hanno interpretato il messaggio come violazione del divieto di propaganda.