Storie Italiane, l'orrore subito da Donatella Rettore: "Mi ha preso per i capelli. E poi...", la violenza subita quando aveva 15 anni

25 novembre 2020 a

a

a

E' stata vittima di una tentata violenza sessuale Donatella Rettore. Lo ha rivelato proprio lei a Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai 1. Il drammatico episodio, come lei ha raccontato, risale al periodo dell'adolescenza: "Avevo quindici anni. Un ragazzo poco più grande di me, che conoscevo e del quale mi fidavo, mi ha proposto di andare a prendere un caffè con lui. Era molto gentile, lo consideravo quasi asessuato…". La cantante, in collegamento da casa sua, ha poi continuato il racconto: "Appena siamo partiti con la sua macchina, mi sono subito resa conto che non mi stava portando al bar ma in campagna”. La Rettore, allora, ha cercato di mettersi in salvo tirando via le chiavi dell'auto e gettandole fuori dal finestrino, ma a quel punto la situazione è peggiorata: "Lui mi ha afferrata dai capelli. Allora gli ho dato un calcio e gli ho fatto male. Lui si è accasciato, perciò sono riuscita ad uscire dall’auto e a scappare. Dopo aver corso per 6-7 chilometri, sono arrivata in paese tutta sudata. Non riuscivo neanche a respirare". Un racconto agghiacciante, che prosegue così: "Temevo che mio padre lo andasse a picchiare perciò, anziché andare a casa, sono andata subito dai carabinieri. Ho detto cosa mi era successo e loro si sono offerti di riaccompagnarmi a casa e parlare con i miei genitori".

Cristiano Malgioglio, sempre al fianco delle donne: "Senza di voi, la vita non è vita"

Ma non è stato quello l'unico episodio di molestie per Donatella Rettore. La cantante ha raccontato anche un'altra spiacevole esperienza, che le è capitata all'età di 8 anni. "Stavo raccogliendo dei fiori in un prato vicino casa quando mi si è avvicinato un uomo e mi ha fatto vedere i suoi 'gioielli' - ha rivelato la cantante -. Mi sono messa a gridare dandogli dello ‘sporcaccione’, perciò alcune persone sono corse in mio aiuto rincorrendolo e facendolo scappare”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.