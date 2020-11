Omnibus, Crosetto contro Paola De Micheli: "Devo commentare la sua intervista? Basta con idee estemporanee, si genera confusione"

27 novembre 2020 a

"Devo proprio commentare?". Guido Crosetto di Fratelli d'Italia, ospite a Omnibus su La7, ha risposto così, dopo aver letto l'intervista in cui Paola De Micheli ha avanzato delle proposte per il ritorno a scuola. Tra queste, istituti aperti anche il sabato e la domenica e orari di ingresso spalmati su tutta la giornata, visto che secondo lei avere più bus non basterebbe. Crosetto allora ha replicato: "Fare degli annunci sui giornali di ipotesi e idee estemporanee non fa che rendere più difficile la condizione psicologica nella quale viviamo". Poi alle affermazioni della ministra dei Trasporti, che dice non ci sia nessuno studio scientifico sui mezzi come principale causa di contagio, l'imprenditore ha risposto: "Ragioniamo: la scuola non è uno degli elementi che hanno aiutato a moltiplicare la diffusione del virus, mentre i trasporti lo sono stati. Essere vicini, appiccicati in metro è molto più pericoloso che essere distanti un metro o due metri. Non c'è bisogno di scienziati per arrivare a queste cose" E infine un monito rivolto a tutti: "Dobbiamo prendere l'abitudine di toglierci la giacca della squadra cui ognuno appartiene e fare le cose nell'interesse del Paese".

