L'Aria che Tira, Matteo Bassetti contro Ilaria Capua: "È una veterinaria, prima di parlare bisogna avere competenze"

27 novembre 2020 a

a

a

Si torna a parlare di vaccini a L'Aria che Tira, la trasmissione condotta da Myrta Merlino su La7. Tra gli ospiti, l'ormai popolare infettivologo Matteo Bassetti che, commentando la sua partecipazione a DiMartedì qualche giorno fa, ha detto: "Abbiamo sovvertito l'ordine della meritocrazia: una suora che parlava di economia planetaria, un giornalista che parlava delle complicanze della polmonite da Covid e una veterinaria che parlava di vaccini. Dobbiamo rimettere ordine nella competenza". Il riferimento è a Suor Alessandra Smerilli, al direttore de La Stampa Massimo Giannini e alla scienziata Ilaria Capua. Quest'ultima, in particolare, aveva detto in puntata da Floris che i vaccini proteggono dalla malattia e non dall'infezione, mentre Bassetti ha replicato: "I vaccini da che mondo è mondo prevengono la malattia e l'infezione".

"Gravissimo, gira un sondaggio". Bassetti a DiMartedì contro Crisanti. "Facciamo il nome": siamo rovinati | Video

La rivelazione sulla Capua, però, ha messo in difficoltà la padrona di casa, Myrta Merlino, che ha detto di non saperne nulla. "Io ho grande rispetto della dottoressa Capua, però io di animali non posso parlare, non ne sono competente. Prima di parlare dei vaccini bisogna avere delle grandi competenze - ha continuato l'infettivologo -. Dire che il vaccino non previene l'infezione è sbagliato. Dobbiamo dire che i vaccini non hanno un'efficacia del 100%, ma comunque c'è una sorta di protezione". A questo punto è intervenuta la conduttrice, che ha precisato: "Abbiamo fatto un controllo in regia. Effettivamente la Capua ha una laurea in medicina veterinaria, poi però ha fatto numerosi studi sui virus influenzali e sui virus in generale".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.