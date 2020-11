I Soliti Ignoti, Dario fa la storia e vince questo bottino: "Una delle cifre più alte", Rai in bancarotta

28 novembre 2020 a

Una cifra mai vista quella vinta da Dario, concorrente de I Soliti Ignoti, nella puntata di venerdì 27 novembre. "È una delle cifre più alte mai vinte in questo programma!”, ha commentato Amadeus. Il signore di Latina ha infatti vinto 368.000 euro. “Mi dispiace solo per il fatto di non poterci abbracciare” ha proseguito il conduttore della trasmissione di Rai 1.

Amadeus, prima della fine, ha voluto omaggiare il concorrente con un plauso in pubblica piazza: "Bravo, Dario! Il tuo è stato un ragionamento perfetto. Complimenti a te e complimenti ai telespettatori a casa se lo avevano capito”. D'altronde se l'è meritato.

