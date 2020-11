Mediaset, un venerdì sera disastroso? Indiscrezioni sul cambio clamoroso: la mossa "estrema" di Pier Silvio Berlusconi

28 novembre 2020 a

Mediaset sta già pensando a un cambio di palinsesto dopo aver preso visione degli ascolti della prima serata di venerdì 27 novembre. La rete di Pier Silvio Berlusconi deve infatti fare i conti con l’esordio deludente de Il silenzio dell’acqua 2, la fiction con Ambra Angiolini che ha fatto registrare soltanto 2 milioni e 603mila spettatori per l’11,13% di share. Canale 5 ha quindi perso nettamente il confronto con la diretta concorrenza di Rai 1, che pure era all’esordio con The Voice Senior: lo show condotto da Antonella Clerici ha sorpreso in positivo e ha fatto il pieno di pubblico, ovvero 4 milioni e 483mila spettatori per il 19,77% di share. Stando alle indiscrezioni di Dagospia, Mediaset starebbe valutando la possibilità di far tornare subito al venerdì sera il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e di spostare la fiction ad altra collocazione: visto l’esordio spumeggiante di The Voice Senior, la rete di Pier Silvio potrebbe aver bisogno di una certezza granitica come il GF Vip per tenere botta.

