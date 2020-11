Non è l'Arena, colpaccio di Massimo Giletti: "Il caso della settimana". Vaccino e trasparenza, un ospite pesantissimo

28 novembre 2020 a

Massimo Giletti è pronto a tornare in diretta su La7 con una nuova puntata di Non è l’Arena, in palinsesto di domenica 29 novembre a partire dalle 20.30. Ovviamente il conduttore affronterà il tema dell’emergenza coronavirus, con la Calabria che ha trovato finalmente un commissario alla sanità (Guido Longo) dopo una caterva di rifiuti e ripensamenti e con il vaccino anti-Covid che sembra essere alle porte. In settimana però ha scatenato un vero e proprio putiferio una dichiarazione di Andrea Crisanti, che sostanzialmente ha affermato che non si vaccinerà fino a quando i dati di efficacia e sicurezza non saranno messi a disposizione della stessa comunità: in molti lo hanno accusato impropriamente di essere un “novax”, quando invece Crisanti è a favore ma giustamente chiede trasparenza sul siero anti-Covid che sta bruciando tutte le tappe come mai nella storia.

