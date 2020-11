Grande Fratello Vip, Francesco Oppini? La confessione di papà Franco: "Vorrei prendere un piccone ed entrare in casa"

Roberto Alessi 29 novembre 2020 a

Franco Oppini, uno dei quattro Gatti di Vicolo Miracoli, oggi, che di anni ne ha 70, non ha perso l'entusiasmo di un tempo. Una carriera tra cinema, teatro e tv che lo ha portato a conoscere e sposare la showgirl Alba Parietti. Un legame nato nel 1981, durato fino al 1990 e che ha visto la nascita di un figlio, Francesco Oppini, cronista di calcio e venditore di auto 38enne, ora tra i protagonisti del Grande Fratello Vip. Franco è risposato, con l'astrologa Ada Alberti, dal 2003. «Vederlo in tv in una situazione così intima significa vederlo in una sfera molto più profonda. Scattano dinamiche in cui vengono fuori i caratteri, le sensibilità delle persone. Francesco mi ha stupito in alcune cose: come ha parlato dei suoi lavori, dell'attaccamento alla famiglia, del legame con la madre. Per un padre è una cosa che colpisce veder piangere suo figlio in tv. Mi verrebbe voglia di prendere un piccone ed entrare nella Casa e andarlo ad abbracciare o portarlo via». Caro Franco, non dovrai aspettare molto: Francesco non ne può più di intrighi, dinamiche, congiure, e non vede l'ora di ritrovare la sua fidanzata. Ah, forse non lo sai, molto presto sarai nonno.

