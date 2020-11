Domenica In, Maria Venier rifiutata in diretta: "Mi stacchi il telefono?", con la madre di Alessandra Mussolini finisce male

29 novembre 2020 a

Si parla ancora di Ballando con le stelle a Domenica In, con Mara Venier che ha ospitato in studio Alessandra Mussolini. Quest’ultima è stata una delle scoperte più piacevoli di questa edizione dello show del sabato sera condotto da Milly Carlucci, tanto da arrivare sul podio al termine della finalissima. Nonostante un cognome molto pesante e i pregiudizi sulla sua persona, quello della Mussolini è stato uno dei percorsi più belli e interessanti a Ballando. A una settimana dalla fine del programma, la Venier l’ha invitata in studio partendo proprio dal finale non facile per via della positività del suo maestro di ballo: “Si è ammalato di Covid proprio all’ultima puntata, io ho avuto paura perché siamo stati sempre insieme”. Poi il discorso si è spostato sulla vita privata della Mussolini, con la Venier che ha regalato un siparietto con la madre Maria Scicolone, che non ha risposto alle telefonate in diretta di Mara: “Aho, ma che fai, mi stacchi il telefono? Guarda che ti vengo a citofonare a casa!”. Parole che devono aver colto nel segno, dato che dopo qualche minuto la Scicolone ha richiamato la Venier in diretta.

