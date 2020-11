Forum, il delirio della cassiera Silvana: "Per lui ho lasciato Claudio Baglioni". Ridicolizzata anche dal giudice, caos in studio

30 novembre 2020 a

Una storia da non credere è andata in onda quest'oggi - lunedì 30 novembre - a Forum, il programma di Canale 5 condotto da Barbara Palombelli. Qui è stata trascinata Silvana, impiegata in un supermercato, accusata da un uomo che sosteneva di non aver mai avuto una relazione con lei, a differenza di quanto la diretta interessata dichiarava. Ma c'è di più perché la donna ha anche detto di essere stata fidanzata di niente di meno di Claudio Baglioni.

"La vede? - ha chiesto l'uomo ormai esausto al giudice Francesco Foti -. Non pretendo di essere né un adone, né un sex symbol, ma mi perdoni se, malauguratamente, devo pensare… ne deve valere la pena, o no?“. Immediatamente però gli animi si sono scaldati: "Io per te ho lasciato anche Claudio Baglioni, lo sai o no? - ha sbottato la donna accusata di stalking -. Io con lui avevo già una relazione, una storia importante con Claudio Baglioni. Sì, e per lui, da quando l’ho conosciuto, ho voluto troncare la storia… ho voluto troncare. Claudio Baglioni mi amava“. A quel punto il commento del giudice è stato quasi spontaneo: "Meglio se mi sto zitto“. “Giudice, non mi crede? ‘- ribatte subito Silvana - Gli anni più belli per chi pensi che l’abbia scritta? Quando mi ha cantato E tu ci guardavamo negli occhi“. In difesa dell'impiegata è intervenuta la madre che ha spiegato al giudice che Silvana soffre della sindrome di De Clérambaul, per cui si ha la convinzione infondata e ossessiva che un'altra persona provi sentimenti amorosi nei suoi confronti.

