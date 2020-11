La Vita in Diretta, "qualcuno intervenga": il servizio di Alberto Matano fa sbottare Eleonora Daniele

30 novembre 2020 a

Neanche il tempo di riaprire i negozi nelle zone rosse passate ad arancione che è partita la corsa allo shopping. Alberto Matano ha mandato in onda a La Vita in Diretta alcune immagini degli assembramenti verificatisi nelle grandi città, dopodiché si è avvalso della presenza di Eleonora Daniele per avviare una discussione sull’argomento. “Bisognerebbe controllare e intervenire - è stato il piccolo sfogo della conduttrice di Storie Italiane - soprattutto per quanto riguarda le punte di gente, fra l’altro in alcuni orari specifici”. La Daniele ha quindi criticato la cosiddetta febbre da shopping natalizio, sottolineando come basterebbe un po’ di buonsenso per evitare gli assembramenti maggiormente rischiosi per il contagio: “Il fenomeno non è esteso tutti i giorni della settimana e a tutti gli orari Ad esempio, dopo pranzo non c’è nessuno”.

