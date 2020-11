Storie Italiane, Al Bano e il suo ricordo di Maradona: "Quando l'ho conosciuto, genio e sregolatezza"

27 novembre 2020 a

Anche Al Bano riavvolge il nastro dei ricordi a Storie Italiane e parla di Diego Armando Maradona, scomparso per un attacco cardiaco in Argentina. Il numero 10 per antonomasia del calcio mondiale ha segnato centinaia di gol. Indimenticabili. “L’eroe dei due mondi: questo era Maradona. Un cordone ombelicale tra Napoli e l’Argentina. Alla fine del suo cammino umano: genio e sregolatezza”, dice Carrisi al programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele per poi continuare: “L’ho conosciuto nel 1978 io arrivavo dalla Spagna e lui dall’Argentina. Stessa altezza, due stili di vita diversa. Avevamo fatto successo e ci facemmo una foto. Ma pensate che una volta ci incontrammo in Cecenia in uno stadio ad un evento. Aveva un’umanità pazzesca”.

