Storie italiane, il dramma di Enrica Bonaccorti: "Violenze e abusi, ne ho subiti talmente tanti che..."

Dopo Donatella Rettore, anche Enrica Bonaccorti racconta a Storie italiane la sua esperienza di abusi. L'ex presentatrice di Non è la Rai già in passato aveva rivelato di essere stata vittima di violenze da bambina. A Eleonora Daniele ha però aggiunto: "Mi hanno segnato anche altre violenze, per esempio una tra i 15 e i 16 anni, che non te l’ho raccontata e manco te la racconto". Eleonora Daniele ha rispettato il trauma della Bonaccorti e non ha insistito. Il racconto di Enrica è emozionante: "Ho subito tante violenze, tanto da pensare ‘forse è colpa mia’". Un percorso psicologico purtroppo comune a tante donne che hanno vissuto la sua stessa esperienza. "Non sono capace di dire queste cose - si è poi fermata, con la voce rotta dal pianto -, perché son capace solo di dire la verità e la verità è cruda".

