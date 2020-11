Storie italiane, Lapo Elkann scoppia a piangere in diretta: "Mi manchi", Eleonora Daniele senza parole

26 novembre 2020 a

Il rampollo di casa Agnelli rompe il silenzio. Diego Armando Maradona con la sua morte ha lasciato un vuoto indelebile. Incolmabile. Oggi a Storie italiane, su Rai1, Lapo Elkann si collega con Eleonora Daniele per raccontare la sua amicizia con il Pibe de Oro. "Ci prendevano in giro per le nostre dipendenze", racconta e poi scoppia a piangere. "Io ero onorato di stare vicino a Diego quando sui social pubblicavano la nostra foto assieme. Era un vero amico", dice Lapo che è partenopeo per origini da parte di sua nonna. "Un dolore immenso. Sono distrutto", racconta a Eleonora Daniele. "Mi manchi e resti il numero 1 indiscusso".

