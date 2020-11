Grande Fratello Vip, "Put***a? Zitta c***a!": la De Blanck urla in studio contro Myriam Catania, gelo in diretta

Francesco Fredella 30 novembre 2020 a

a

a

Gaffe o realtà? Patrizia De Blanck urla durante la diretta, Alfonso Signorini è imbarazzato. "Ma che succede?", chiede il conduttore del Grande Fratello Vip, su Canale 5. "Zitta, cretina. Io non ho detto che è una put***a, ma solo che lei (Giulia Salemi, ndr) ci provava con Flavio Briatore. Che non se la filava. Questa dice altro, Alfonso...". "Questa" è Myriam Catania, che mentre la regia inquadrava la Salemi ed Elisabetta Gregoraci ha innescato la polemica con la Contessa in studio. La De Blanck tuona e cerca di chiarire la propria posizione dopo aver assistito allo scontro Gregoraci-Salemi. Cala il gelo. La Contessa e la Catania continuano a litigare, ma la regia stacca l’audio. "Ci mancava solo di avere qua in prima fila la contessa. No vabbè...", allarga le braccia Signorini.

"Batte tutti". Prego? Elisabetta Gregoraci, la battuta da censura sulle "dimensioni": il segreto svelato del vip, fuori il nome

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.