Quarta Repubblica, Gene Gnocchi deride Danilo Toninelli: "Se non ti vaccini diventi così"

Un altro sfregio per Danilo Toninelli, il grillino maestro di gaffe. Questa volta a deriderlo è Gene Gnocchi, ormai spalla di Nicola Porro a Quarta Repubblica, il programma di Rete Quattro. Durante la puntata di lunedì 30 novembre il comico ha voluto lanciare un messaggio molto chiaro: "Se non ti vaccini diventi così" e davanti alla telecamera ha piazzato la foto dell'ex ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. Un modo del tutto ironico quello di Gene per convincere gli italiani a fare il vaccino quando arriverà per fermare l'emergenza coronavirus. Sempre che il governo e Domenico Arcuri non si macchino di un altro flop.

