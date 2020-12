Grande Fratello Vip, "ha iniziato l'isolamento": pazzesco ritorno nella casa, mossa spacca-share di Alfonso Signorini

Francesco Fredella 01 dicembre 2020 a

Un altro super personaggio entra nella casa del Grande Fratello Vip. Si tratta di Filippo Nardi, italo-inglese, ex concorrente del Gf e Isola dei famosi. Ma Nardi - che adesso gestisce un’agenzia di comunicazione ed eventi - ha un passato da dj. E sembra sia ancora conosciuto negli ambienti “discotecari” per la sua bravura. Classe e stile da vendere, ma anche ironia: gli ingredienti per stupire il pubblico ci sono tutti. Adesso alle nostre orecchie arriva una spifferata sull’ingresso di Filippo Nardi nel programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Una fonte ben informata ci dice che da ieri ha iniziato l’isolamento quindi entrerà nella casa esattamente nella puntata di venerdì 11 dicembre. Lui non conferma e non smentisce, resta in religioso silenzio senza rispondere al telefono. La notizia,però,fa il giro della Rete soprattutto tra gli amanti del Grande Fratello vip. Nardi, a quanto pare, trascorrerà le feste di Natale nella casa. E’ il primo anno che il Gf vip dilata i tempi,ma vista l’emergenza Covid sembra che il Biscione abbia deciso di adottare questa scelta.

