Otto e Mezzo, Lilli Gruber “ammutolita” dalla regia su Matteo Salvini: “Depressione a Natale?”, salta l'audio

Come praticamente in ogni puntata di Otto e Mezzo, anche stasera Lilli Gruber ha cercato di mettere in cattiva luce Matteo Salvini, stavolta avvalendosi del valido supporto di Antonio Padellaro. Però i piani della giornalista di La7 sono stati “rovinati” da un duplice imprevisto tecnico: per due volte, infatti, è saltato l’audio e il giornalista de Il Fatto Quotidiano non ha mai potuto alimentare la provocazione della Gruber. La quale si era espressa così sul segretario leghista: “Salvini dice che il governo sta spargendo terrore e depressione a Natale. Forse è vero che rispetto ad agosto nei sondaggi è meno gradito agli italiani?”. La risposta di Padellaro non è però mai arrivata: “Niente, oggi proprio non ci siamo - si è lamentata bonariamente con la regia del programma - non abbiamo neanche l’audio stavolta”.

