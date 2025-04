Otto e Mezzo, Bersani sbanda: "Avete visto Roma? Meloni..."

Pier Luigi Bersani si scatena a Otto e Mezzo. Nello studio di Lilli Gruber l'ex segretario del Pd non digerisce il ruolo da protagonista che l'Italia ricopre in questo periodo nel palcscenico europeo ed occidentale grazie all'opera diplomatica del premier Meloni che ha concinvto Trump ad avere un colloquio con l'Ue sui dazi. Di fatto la Gurber sottolinea quanto fatto finora da Meloni e chiede un'opinione a Bersani.

L'ex numero uno del Pd sbanda subito: "Mah io non capisco perché non abbiamo sfruttato la briscola che avevamo in mano", spiega con una delle sue incomprensibili metafore. Poi attacca: "Qua Meloni doveva fare una sola cosa dire avete visto che Roma è il posto dove parlare di pace? Questo è il posto dell'accoglienza", ha affermato Bersani. Un ragionamento un po' ingarbugliato che poi si fa sempre meno comprensibile: "Avete visto che prova ha dato Roma? Avete visto?".