DiMartedì, Ilaria Capua: "Natale grande amplificatore di contagio. Nessuno vuole finire in ospedale ma..."

"Non possiamo mollare ora, Natale rischia di essere un momento di grande amplificazione del contagio. Bisogna non portare il virus tra le persone più fragili" Questo il pensiero di Ilaria Capua, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì in onda su La7. Inoltre la Capua affronta anche il tema su piste da sci aperte o chiuse: "Ci stiamo scollando dall'epidemia, non va bene che paesi vicini abbiano posizioni diverse sulle piste da sci. Tanta più persone si trovano insieme e tanto più il virus rimbalza e colpisce e nessuno vuole finire in ospedale a natale", chiarisce.

Commentando i dati di oggi che sembrano prospettare una leggere diminuzione dell'emergenza Covid e quindi un possibile allentamento da parte del governo sulle restrizioni, la Capua torna a sottolineare che, "ci sono attività che comportano un rischio basso, ma discoteca e chiesa solo luoghi dove il contagio è potenzialmente alto: in Usa sul problema messe ci sono state polemiche terribili con la Corte Suprema che ha votato contro Cuomo", adombrando e appoggiando così la scelta del governo di anticipare la messa di Natale alle 22.

