Detto Fatto, Bianca Guaccero fatta fuori dai tacchi a spillo? Voci sulla scelta estrema in Rai: con chi la sostituiscono

Detto Fatto torna su Rai 2 a gennaio, ma probabilmente non con Bianca Guaccero. E' questa la pesante indiscrezione che arriva dal sito Giornalettismo. Lo scandalo del tutorial sulla spesa sexy ha scatenato indignazione e polemiche. Ecco perché adesso la situazione per la trasmissione sembra essere molto delicata. Pare che, non appena potrà tornare in onda, il programma subirà dei cambiamenti drastici: sarà basato su un’atmosfera meno ironica e sarà più incentrato sui temi di attualità e informazione. Ma la vera novità potrebbe riguardare il volto della trasmissione. La Guaccero, la conduttrice pugliese alla guida di Detto Fatto, potrebbe essere costretta a lasciare il timone a qualcun altro. E pare che le ricerche in Rai siano già partite: tra i nomi, però, non ci sarebbero quelli di conduttrici già note al pubblico. L'obiettivo, infatti, è quello di dare una ventata d'aria nuova al programma, ingaggiando un'esordiente.

