Striscia la notizia, a Forum mai accaduto prima: "Cacciatela", il giudice maltratta la signora

Mai accaduto prima a Forum su Rete 4, e Striscia la notizia non può non inserire la scena nella classifica dei "Nuovi mostri" con il meglio del peggio della settimana televisiva. In studio una signora provoca la ricorrente a suon di "Ah sì?". Il giudice si spazientisce e minaccia di cacciarla e di fronte all'atteggiamento pagliaccescio della moretta assai piacente perde le staffe: "Tenetela fuori finché non sarà il suo turno e io la chiamerò".



La signora viene così scortata dietro le quinte, tra lo stupore generale. Al ritorno, spiazza anche Barbara Palombelli: "Scusate c'è un bagno?". "Io sono 8 anni che conduco ed è la prima volta che un contendente chiede di andare in bagno", se la ride la padrona di casa.





