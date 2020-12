Grande Fratello Vip, "ti voglio": clamoroso, nella casa il ricchissimo "re delle pompe funebri". La donna sotto assedio

Francesco Fredella 03 dicembre 2020 a

Attenzione: nella casa del Grande Fratello Vip potrebbe entrare un impresario di pompe funebri. Notizia choc o macabra? Fate voi. Ma vi diamo la prima indiscrezione: Enzo Donato, questo il suo nome, ha mandato venerdì un aereo sulla casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La destinataria è Giulia Salemi. Lui ha fatto campeggiare in cielo una scritta: “Amo la nuova GS. Ti voglio. Enzo”. Adesso siamo in grado di anticiparvi la notizia: Donato entrerà con molta probabilità nella casa. Si tratta di un evento particolare che potrebbe far stare sulle spine la Salemi.

"Quei messaggi privati a Briatore". Gregoraci e Salemi, rissa al GF Vip: rivelazioni intime, imbarazzo in sala

Di Enzo Donato si sa molto poco. Ha 30 anni, conto in banca molto alto (cifre a doppi zeri) ed ha smesso di fumare: motivo per il quale ha messo qualche chilo. Sembra che abbia già iniziato una dieta per tornare in forma. Suo padre ha fondato un’azienda di onoranze funebri molto famosa nel Milanese. Ma il vero scoop è che tra loro ci sarebbe stato un bacio. Enzo è pronto a dirlo a mezza Italia nella casa del Gf vip. Quindi la Salemi sa bene di chi si tratta. E tace. Non è più un giallo.

