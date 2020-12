Otto e Mezzo, Mariolina Sattanino e Lilli Gruber difendono Conte: "Chiamiamolo Nervi d'acciaio"

03 dicembre 2020 a

La giornalista Mariolina Sattanino è stata ospite di Otto e Mezzo, in onda su La7 e condotto da Lilli Gruber. La Sattanino ha commentato il discorso del premier Conte sull'ultimo Dpcm e le reazioni politiche, soprattutto del centrodestra, critiche contro di lui. "Io credo che ormai dovremmo chiamare Conte, nervi d'acciaio. Dimostra una grande calma", ha precisato la giornalista.

La Sattanino continua con l'elogio del premier: "Stasera ha tracciato un quadro, un bilancio di questa esperienza che gli altri paesi europei non hanno avuto. Ricordiamoci che in Francia, Germania e Gran Bretagna i ristoranti sono chiusi, sono paesi che hanno avuto più restrizioni di noi. E ricordiamo che oggi ci sono 993 morti. Bisognerebbe interrogarsi su quello che non va e nella conferenza stampa di Conte non se ne è parlato. Gli Italiani, secondo tutti i sondaggi, sono d'accordo con un Natale diverso", conclude la Sattanino.

