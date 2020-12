Storie Italiane, la vedova di Luciano Pavarotti ritrova il sorriso: dove si è risposata (e perché)

Francesco Fredella 04 dicembre 2020 a

a

a

Luciano Pavarotti non lo dimentica. Un amore grandissimo, lungo e solido. Ma ora Nicoletta Mantovani, che lo aveva sposato nel 2003, ritrova il sorriso grazie al matrimonio religioso con Alberto Tinarelli. Ma la Mantovani è In prima linea con la solidarietà. “Non dobbiamo chiuderci in noi stessi. In questo momento bisogna aiutare gli altri”, racconta la di Pavarotti a Storie italiane, il programma di Eleonora Daniele su Rai 1. Da poco si è risposata. Sorride alla vita. “E’ un momento bellissimo della mia vita”, racconta. La Mantovani ha destinato i regali delle sue nozze all’Antoniano. Un modo per aiutare concretamente i più bisognosi. Dalla Daniele la vedova di Pavarotti rivede le immagini del grande e indimenticabile Luciano. La sua storia d’amore con il tenore è durata 15 anni. Oggi Nicoletta volta pagina e ritrova il sorriso. E cerca di regalarlo ai meno fortunati.

"Quando l'ho conosciuto". Al Bano e il suo ricordo di Maradona: "Genio e sregolatezza"

"La vita è anche questo". Povertà, lo sfogo di Antonella Clerici che colpisce al cuore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.