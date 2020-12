Grande Fratello Vip; salta all'ultimo l'entrata nella casa di Alex Di Giorgio: "Grazie Signorini, ma non posso"

04 dicembre 2020 a

Alfonso Signorini aveva detto che nella casa del Grande Fratello Vip sarebbe entrato uno sportivo gay, non facendo però il nome. Adesso è venuto fuori il nome: si tratta del nuotatore Alex Di Giorgio, che però ha annunciato su instagram di essere costretto a dare forfait per motivi personali e lavorativi: "Oggi sarebbe dovuta iniziare la mia quarantena per partecipare al programma, ma purtroppo per motivi personali e lavorativi il mio ingresso è saltato…”.

Alex Di Giorgio non ha però chiuso definitivamente la porta a un suo eventuale ingresso nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, e sempre nelle sue storie su instagram ha scritto: “Però…Chissà…Magari sarà per la prossima edizione…”. Ora bisognerà capire se Signorini cercherà un altro atleta che prenda il posto di Di Giorgio.

