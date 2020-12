Verissimo, il dramma di Gerry Scotti: “Non ce l'ha fatta". E Silvia Toffanin scoppia a piangere

05 dicembre 2020 a

Gerry Scotti è tornato a parlare dell’esperienza con il coronavirus durante l’ultima puntata di Verissimo. Ospite nel salotto di Canale 5 di Silvia Toffanin, il volto storico di Mediaset ha ripercorso tutte le tappe con il Covid: dalla positività riscontrata lo scorso 26 ottobre durante un controllo di routine per lavoro fino al ricovero per alcuni giorni in ospedale. “Quando sono andato a farmi controllare mi hanno detto che forse era meglio se mi fermavo lì”, ha dichiarato Scotti che poi ha aggiunto: “Ero in un reparto Covid, quindi l’atmosfera la puoi ben capire. Il più sano ero io, tutti gli altri avevano una forma anche molto più pesante, tra caschi, intubazione, macchine di respirazione. Il panorama era questo, o rimani inerme o reagisci”. Scotti ha rivelato di considerarsi molto fortunato: “Ho avuto attorno a me persone deliziose, erano tutti giovani. Io li chiamo i ragazzi, anche i professori e i dottori avevano dai 30 ai 40 anni, è stato bello farmi curare e rincuorare da gente così giovane e in gamba”.

Poi, Gerry ricorda in lacrime Veronica Franco, la concorrente di Tu si Que Vales: "Se fosse riuscita ad arrivare alla finale, avrebbe vinto. Purtroppo non ce l'ha fatta. È la vincitrice morale". Silvia Toffanin scoppia a piangere.

