Che tempo che fa, "la contrada della pas***a". Luciana Littizzetto mostra questa foto e Fazio sbianca

"La contrada della passera". Luciana Littizzetto, nel suo tradizionale appuntamento di Che tempo che fa su Rai3 con il meglio (e il peggio) dei social dell'ultima settimana, mette ancora una volta in grosso imbarazzo Fabio Fazio. Sul grande wall in studio alle loro spalle appare una conturbante Wanda Nara, completamente senza vestiti, sdraiata su un cavallo. Una foto che ha spopolato su Instagram e su cui la Littizzetto sente il bisogno di esprime il proprio salace punto di vista.







"Cosi si va sul Surf! sul Toro Meccanico". Poi Lucianina cala l'asso. Forse la moglie di Mauro Icardi, ex capitano dell'Inter, "si sta specializzando per fare il Palio di Siena, per la contrada della passera". E Fazio, come da copione, sbianca.

