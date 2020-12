Otto e Mezzo, scintille tra Lilli Gruber e Maria Elena Boschi: "La devo fermare, non si capisce nulla". Conte intoccabile

08 dicembre 2020 a

Maria Elena Boschi è stata ospite di Lilli Gruber nello studio di Otto e Mezzo. La conduttrice di La7 ha subito chiesto alla renziana quali sono le richieste di Italia Viva a Giuseppe Conte e se è davvero pronta a far cadere il governo e aprire una crisi in piena pandemia di coronavirus. “Ovviamente ci auguriamo di non doverlo fare e che il premier ci ascolti, ma se noi siamo responsabili deve esserlo anche lui”, è stata la replica della Boschi che poi ha aggiunto: “Chiediamo innanzitutto di spendere i 200 miliardi per i cittadini italiani e non per i consulenti, di non sostituire il governo con una task force dopo aver già rimpiazzato il Parlamento con le dirette Facebook. Chiediamo di affrontare i problemi su un tavolo, a partire dal vaccino Covid”. “La devo fermare”, è intervenuta a questo punto la Gruber, che non ci è andata per il sottile con la Boschi: “I cittadini a casa non capiscono nulla così. Voi siete in questo governo, ci siete entrati come Pd, poi avete fatto la spaccatura dopo che avete ottenuto i ministri in questa Renzi, adesso lei mi sta facendo l’elenco di cose che non vanno?”. “Si è persa qualche puntata precedente allora - ha risposto la Boschi - abbiamo contribuito fortemente a far nascere questo governo per non dare i pieni poteri a Salvini, ma adesso non siamo disponibili a darli a Conte. Di fronte ai problemi non possiamo far finta di non vedere e sentire”.

