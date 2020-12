Otto e Mezzo, Bellanova contro Lilli Gruber: "Anziché chiederle del fidanzato. Perché tanto livore con la Boschi?"

09 dicembre 2020 a

“Lilli, perché tanto livore? Perché trascendere nella vita privata delle persone quando con la capogruppo alla Camera potevi chiarire le posizioni politiche, anziché chiederle del fidanzato?”. Teresa Bellanova si è fatta sentire dopo aver assistito a una puntata di Otto e Mezzo che la maggior parte dei telespettatori ha trovato inquietante per il modo in cui Lilli Gruber ha trattato Maria Elena Boschi. Il punto più basso è stato toccato quando la conduttrice di La7 ha voluto fare polemica sulla mascherina abbassata dalla renziana per un selfie all’aperto con il fidanzato Giulio Berruti: la Boschi con classe l’ha ringraziata per averle dato l’opportunità di chiarire questa polemica strumentale, ma allo stesso tempo le ha chiesto di parlare di temi più seri, come ad esempio il modo in cui verranno spesi i 200 e passa miliardi del Recovery Fund. Non solo la Bellanova, ma tutta Italia Viva è ovviamente accorsa in difesa della Boschi: “L’accanimento sulla vita privata delle persone è sempre fuori luogo - ha commentato Elena Bonetti - soprattutto se si è chiamati a commentare le scelte politiche del paese. Da cittadina che ascoltava, mi aspettavo un approfondimento politico, non sul bacio tra l’onorevole e il suo compagno”.

