Grande Fratello Vip, accuse sconvolgenti a Elisabetta Gregoraci: "A letto con Briatore non ci andava", l'ex fuori controllo

Elisabetta Gregoraci è appena uscita dal Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che l’ha vista grande protagonista per quasi tre mesi. La showgirl di Soverato è però circondata dal gossip, soprattutto da quello molto scomodo di Mino Magli, che la Gregoraci ha smentito dalla prima all’ultima parola una volta lasciata la casa di Cinecittà. Eppure l’uomo, che sostiene di aver avuto una relazione con lei per sette anni, continua a rilasciare interviste: l’ultima al settimanale Oggi, dove ha gettato ulteriori ombre sulla storia tra la Gregoraci e Flavio Briatore. “Mi disse che era un amico - ha dichiarato - che c’era un accordo e che doveva essere solo la fidanzata ‘da parata’, ma che loro non andavano a letto insieme. Mi chiese di sopportare questa situazione per il bene della sua carriera. Era molto ambiziosa, tanto che a volte temevo fosse un’opportunista. Pensavo di essere il padrone del castello, ma invece era una multiproprietà…”. Parole pesanti, alle quali probabilmente la Gregoraci risponderà tra qualche giorno: prima di tutto viene la famiglia, con Elisabetta che sarà offline per un po’ per godersi il figlio Nathan Falco.

