Bianca Berlinguer e Cartabianca, Franco Di Mare attacca: "Indecente", scoppia il caso a Rai 3

''La signora Berlinguer è stata più volte invitata da me a non rilasciare più dichiarazioni, in base anche alle indicazioni del codice interno, e non ha ascoltato: sono fortemente aziendalista e sono sicuro che i vertici sapranno cosa indicare alla signora Berlinguer sulla questione delle interviste". Un carico da 90 quello che il direttore di Rai Tre, Franco di Mare, ha lanciato contro Bianca Berlìnguetùr in commissione di Vigilanza, tornando sul caso dell'esclusione di Mauro Corona dal programma #Cartabianca. Di Mare fa riferimento alle interviste rilasciate dalla giornalista proprio in merito alla questione.

"Mauro Corona che fine ha fatto?". Zaia tocca "un tasto dolente" e la Berlinguer risponde così: novità in arrivo

"In generale trovo indecente che un dirigente venga attaccato in questo modo, evidentemente è nel destino dei direttori. Le interviste vanno autorizzate da parte dell'azienda, dei vertici", ha tenuto puntigliosamente a precisare il direttore di Rai Tre che poi ha voluto rivendicare ancora l'allontanamento di Corona dopo aver apostrofato la Berlinguer in diretta ("Sta' zitta, gallina"): "La violenza fisica di genere nasce da quella psicologica e verbale: 2,1 milioni di donne secondo l'Istat vengono vessate quotidianamente da fidanzati e mariti. Corona era già stato sospeso una volta, non solo per le parole incontinenti, ma anche per i comportamenti aggressivi, beveva in diretta, faceva pubblicità in diretta. E questo non è consentito. Nulla di personale, mi sta anche simpatico, ma certi atteggiamenti verbalmente violenti, aggressivi, offensivi, non sono consentiti". ha concluso così Di Mare ribadendo il suo no. Chissà ora come risponderà la Berlinguer che proprio nelle suddette interviste aveva ricordato di aver perdonato Corona e come lei fosse contraria all'esclusione. La conduttrice ha infatti più volte affermato di voler di nuovo lo scrittore in trasmissione, ma che proprio il veto di Di Mare lo impediva.

