Grande Fratello Vip, Francesco Oppini: "Chi lo aspettava in albergo", il retroscena dopo l'auto-eliminazione

Padre e figlio s’incontrano. Franco e Francesco Oppini s’abbracciano per diversi minuti. “Ho aspettato mio figlio, rispettando il coprifuoco, in albergo. Appena mi ha visto, dopo la puntata del Grande Fratello Vip, non credeva ai suoi occhi. Sono scoppiato a piangere”, racconta Oppini a RTL102.5 News. Riavvolge il nastro e ripercorre quel rapporto speciale con suo figlio. Francesco Oppini, che è uscito di sua spontanea volontà dal Gf vip dopo tre lunghi mesi, è sicuramente tra i vincitori morali di questa edizione. E’ stato il personaggio più amato: la sua simpatia ha conquistato tutti. Poi quell’amicizia unica con Zorzi ha fatto perdere la testa al pubblico: Oppini non si è sottratto ad abbracciare Tommaso giurandogli amicizia eterna. “L’amicizia tra Francesco e Tommaso mi ricorda il rapporto con i Gatti di vicolo Miracoli”, ricorda Oppini. “Un rapporto che va avanti da anni, dai tempi del liceo. Io ero nel banco con Somalia”.

