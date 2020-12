Grande Fratello Vip, l'intervista al marito di Stefania Orlando: "Falsa? Forse lo è la contessa, mi ricordo quando con Bettarini..."

Giulia Sorrentino 10 dicembre 2020 a

L'intervista a Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, la concorrente che è stata straordinaria protagonista dell'edizione del Grande Fratello Vip che si concluderà a febbraio 2021.

Non si merita che le venga detto “falsa”, cosa ne pensi dell’aggressione di Patrizia De Blanck di lunedì sera?

"Non voglio essere troppo impulsivo, ma l’aggressione verbale è quasi al limite della querela. Ha detto cose offensive e gravi, con un tono che non si deve permettere di utilizzare mai più verso mia moglie. Ho provato a parlarci, in diretta, ma parla senza ascoltare, e purtroppo non so come potrà finire questa vicenda. La rispetto perché ha una certa età, ma la ritengo maleducata, ritengo il suo comportamento sgradevole. Vorrei avere un confronto con lei perché proprio non comprendo questo suo atteggiamento".

Ma perché falsa? Dice sempre quello che pensa. Ma anche Adua non è stata carinissima con lei. Stefania si chiede, come molti di noi perché dire che Massimiliano Morra è gay e poi fare dietrofront..

"Adua ha basato tutto il suo Gf sulla finzione, da Garko a Morra. Non mi sembra lei una persona limpida. Passa da vittima quando non lo è, e Stefania da carnefice. Io ho dei dubbi su questa ripartizione dei ruoli. Vorrei che venisse difesa, e mi riferisco soprattutto a ciò che è accaduto con la Contessa, la Elia ha persino rincarato la dose ironizzando. Antonella la adoro, è il suo personaggio, non ho nulla contro di lei perché è una outsider, però tante volte servirebbe un minimo di umanità, non solo verso Stefania".

Ma la contessa non era così schietta con Stefania all’interno della casa, o sbaglio?

"Le ha detto le cose chiaramente solo quando è uscita. In casa era la prima che diceva le cose alle spalle e poi Stefania si sentiva in colpa. Addirittura le aizzava le persone contro al televoto. Quando è entrato Bettarini gli disse subito “come ti sembra la bionda? Perché a me sta sul...”, io la voto, a me non sembra normale. Di che stiamo parlando? La trovo falsa".

Conoscendoti Simone devi essere veramente innamorato di Stefania per uscire così allo scoperto ed esporti mediaticamente ti costa. Fai tutt’altro, sei un grande chitarrista, cos’è che ti spinge?

"Mi spinge l’amore per Stefi, la voglia di difenderla perché se non fosse per lei farei solo quello che è il mio lavoro. Ma non sopporto che le vengano dette determinate cose e questo l’ho spiegato anche a Barbara d’Urso che mi ha dato la possibilità appunto di spiegarmi. Io sono il suo primo sostenitore".

Però è un po’ pettegola, diciamolo, non sa stare zitta, ma a noi piace così.

"Più che pettegola è molto curiosa, ed è così anche tra le mura di casa. Se non le torna una cosa ci pensa e si interroga finché non trova una risposta. Lei mi dice che “rintuzza”, vuole arrivare al sodo e sapere la verità".

Chi vuoi in finale? E secondo te chi vince?

"Purtroppo non credo che vincerà Tommaso Zorzi anche se lo spero tantissimo, è meraviglioso, e posso capire da chi ha preso perché ha anche una madre fantastica, e ci tengo a dirlo, perché ha difeso quel bellissimo rapporto che si è creato tra i due, è stata meravigliosa. Ma credo che vinca qualcun altro...".

Vogliamo il nome!

"Dayane rischia di vincere, e le probabilità sono alte, ma speriamo che cambi qualcosa".

