Striscia la Notizia, "pandori e...": tutto vero, la pubblicità più disastrosa di sempre. Refuso a luci rosse, da censura

Si tratta di uno dei cavalli di battaglia di Striscia la Notizia, ossia la rubrica "Striscia il cartellone", dedicato a cartelli, manifesti e poster che fanno parlare per i loro errori. E uno di questi, proposti nel corso del servizio trasmesso dal tg satirico di Canale 5 nella puntata di giovedì 10 dicembre, è davvero clamoroso (lo trovate poco prima del minuto 2 del video che potete vedere cliccando sul link qui sotto). Un refuso piuttosto clamoroso in una pubblicità natalizia di panettoni e di pandori. O meglio, di "penettoni", così come si legge sull'incredibile cartello. Refuso impensabile, quasi incredibile: davvero non si sono accorti di aver scritto "penettoni"? O forse, passateci la malizia, se ne sono accorti eccome, nella speranza (ben riposta) che qualcuno riprendesse il pazzesco strafalcione? Ai posteri l'ardua sentenza...

Striscia, il "penettone": ecco il video

