Amici di Maria De Filippi, Arianna e Rudy Zerbi: siamo alle pugnalate. Anticipazione, ribaltone dietro le quinte

Mezzo terremoto ad Amici di Maria De Filippi. Le anticipazioni sulla prossima puntata di sabato del talent di Canale 5 riferisce di grande tensione tra Arianna Gianfelici e Rudy Zerbi. La cantante avrebbe deciso di mollare il suo esigente insegnante e passare con Arisa. Nonostante fosse stato il produttore a volerla portare nella classe, il feeling tra Arianna e Rudy non è mai sbocciato, tanto che nelle ultime due puntate Zerbi aveva negato alla giovane la maglia da titolare.



Un pungolo per farla crescere o una mancanza di fiducia? Arianna sembra aver optato per la seconda ipotesi, decidendo così di mollare Zerbi e accasarsi con la più "accomodante" Arisa. Nel frattempo, però, ha dovuto fare i conti con la durissima critica della vocal coach Raffaella, che a sua volta ha deciso di "scaricare" Arianna accusandola di non essere progredita a sufficienza durante le lezioni.

