Grande Fratello Vip, Filippo Nardi: "I vostri peli pubici". Scoperta horror e accusa terrificante: rissa con Adua Del Vesco, subito caos

Ci ha messo pochissimo, Filippo Nardi, a scatenare il delirio all'interno della casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e al quale ha preso parte da pochi giorni. Solo 24 ore ed è subito lite. Il punto è che Nardi, spalleggiato dalla altra new-entry Samantha De Grenet, sostiene che la casa "è piuttosto sporca". E fin qui, tutto ok. Il punto è che una frase, nel dettaglio, ha fatto infuriare Adua Del Vesco. Mentre gli inquilini preparavano la cena in cucina, Nardi ha detto a Rosalinda Celentano: "Io e Samantha siamo in bagno a pulire i vostri capelli e i vostri peli pubici". E l'attrice, una volta rimasta sola con Stefania Orlando, si è sfogata: "i ha detto che stanno raccogliendo i nostri peli pubici, mi pare too much. Stanno insinuando che siamo sporchi". E dopo l'affondo della Del Vesco, anche Pierpaolo Pretelli ha rincarato la dose contro Nardi: "Pulite i nostri capelli e i nostri peli? Ma chi ve l'ha ordinato?". E lo scontro continua.

