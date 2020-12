Domenica In, "adesso ti faccio...": gaffe di Mara Venier con Andrea Bocelli, cosa le esce di bocca

13 dicembre 2020 a

Intervista contestatissima, quella di Mara Venier ad Andrea Bocelli, primo a tu per tu della puntata di Domenica In in onda su Rai 1 domenica 13 dicembre. Contestatissima sui social perché, dopo lo scivolone dello scorso luglio, al cantante lirico non è stata fatta alcuna domanda sul coronavirus. Scivolone per il quale Bocelli si era anche scusato, ma a quanto pare, per molti le scuse non sono state bastate. Tant'è. Oltre alle polemiche, c'è stato spazio per una piccola e innocua gaffe che, parimenti, ha scatenato il popolo di twittarlo. È bastato che la Venier dicesse a Bocelli "adesso ti faccio vedere", è bastata questa semplice frase, per scatenare una fetta di twittaroli contro la conduttrice: "Ma come si fa a dire una cosa del genere?", era il ritornello. Ritornello che ha stufato in partenza.

