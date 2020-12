Striscia la notizia, "hai visto tutto, ricordi cos'ha fatto il taxi?". Valerio Staffelli in ospedale, nuova accusa a Roberto Bolle

15 dicembre 2020 a

Alta tensione tra Striscia la notizia, Valerio Staffelli e Roberto Bolle, dopo che il taxi su cui viaggiava l'étoile della Scala ha travolto e mandato all'ospedale l'inviato del tg satirico di Canale 5 che stava cercando di consegnargli il Tapiro d'oro. Staffelli aspettava davanti alla casa milanese di Bolle, ma l'auto non si ferma e gli schiaccia il piede. Il tg di Antonio Ricci ha accusato Bolle di aver ignorato del tutto l'incidente e di non aver soccorso Staffelli, visibilmente dolorante.



"Staffelli trasferito in ospedale". A Striscia un tragico epilogo: ecco cosa è successo

"Sono molto dispiaciuto per l’incidente di Valerio Staffelli e amareggiato per tutta la vicenda, ma i violenti attacchi su una mia presunta omissione di soccorso sono del tutto infondati - ha replicato il grande ballerino -. Non c’era pericolo che non fosse assistito perché i collaboratori con lui erano almeno in 3 calcolando guidatori e cameraman. Nonostante queste doverose puntualizzazioni sono molto dispiaciuto per l’accaduto, ma, lo ripeto, i violenti attacchi su una mia presunta omissione di soccorso sono del tutto infondati". Secca la replica di Striscia: "Un’affermazione smentita dai fatti, come racconta Staffelli stesso: 'Il taxi con una manovra forzata mi è passato sul collo del piede sino allo stinco. Il ballerino era seduto dietro a destra e mi vedeva perfettamente. Tutti si sono accorti di quanto stesse accadendo, tant’è che il taxi alla fine ha dovuto fare marcia indietro'".

