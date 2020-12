Grande Fratello Vip, Francesco Oppini: "È già entrato in un cast", subito un lavoro in Mediaset?

Francesco Fredella 15 dicembre 2020 a

Dopo il Grande Fratello Vip c’è sicuramente la passione per la Juve. Francesco Oppini, uno dei vincitori morali di questa edizione del reality più lungo della storia della tv, riparte dal calcio. E lo fa senza allontanarsi dai riflettori di Cologno Monzese. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, pare che sia entrato nel cast di Tiki Taka, la trasmissione condotta da Piero Chiambretti.

Intanto, Francesco non commenta. Silenzio assoluto. Ma la notizia del suo approdo da Chiambretti rende già felice i suoi follower (che si sono quadruplicati dopo il Gf vip). Suo padre Franco Oppini ci racconta: “Appena è uscito dalla casa non credeva a tanta popolarità. Lo fermano ovunque: stazione, aeroporti. E gli ho detto: Hai voluto la bicicletta, ora pedala”. Tra Francesco e suo padre c’è un rapporto bellissimo, che il pubblico ha potuto ammirare proprio grazie al Grande Fratello vip. Ora Oppini jr, che è anche un ottimo venditore di auto, si catapulta in una nuova avventura televisiva. Sempre seguendo la Juve.

