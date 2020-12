Grande Fratello Vip, bomba di Alfonso Signorini su Ginevra Lamborghini: "Cosa voleva, per contratto". Rispedita subito a casa

15 dicembre 2020 a

“Lei sarebbe stata una grandissima concorrente ma è saltato tutto per una pretesa contrattuale”. Alfonso Signorini ha svelato un retroscena sul suo Grande Fratello Vip, che avrebbe dovuto comprendere l’ingresso nella casa di Cinecittà di Ginevra Lamborghini, la sorella che è da mesi ai ferri corti con la ben più nota Elettra, al punto da non essere neanche stata invitata al matrimonio con Afrojack. I motivi di tale rottura sarebbero gravi ma sconosciuti all’esterno della famiglia, per questo Ginevra aveva chiesto alla produzione del reality di Canale 5 di inserire una clausola per evitare che si parlasse di Elettra e della sua famiglia in generale. “Di che parliamo? Allora te ne stai a casa”, ha dichiarato Signorini che poi ha rivelato che venerdì prossimo entreranno altri quattro nuovi concorrenti, dato che si andrà avanti almeno fino a febbraio, battendo tutti i record per un reality.

