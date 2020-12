Alessandra Ghisleri a L'aria che tira: "Vaccini, chi fomenta il terrore". Per l'Italia si mette male

15 dicembre 2020 a

a

a

La nota sondaggista Alessandra Ghisleri è stata ospite del programma quotidiano L'Aria che tira, in on da su La7 e condotto da Myrta Merlino. L'argomento affrontato dalle due è stato gli italiani e il vaccino, soprattutto due aspetti: quelli che non vogliono assolutamente vaccinarsi e quelli invece che vorrebbero, ma che hanno timore che non tutto vada bene come il previsto. Soprattutto l'organizzazione e il funzionamento della vaccinazione. "La paura e i timori legati al vaccino degli italiani è fomentata paradossalmente proprio dal dibattito sui vaccini. Esistono anche persone che non vogliono per nulla vaccinarsi, anche tra il personale sanitario. Non aiuterà neanche quella operazione simpatia della Primula che è stata fatta per poter rendere utile il vaccino in tutta Italia. L'importante è che le persone capiscono e comprendano il valore di stare in una comunità. La paura di vaccinarsi può essere singola, ma il tema è che io mi confronto con altre persone e per la mia salute e per la salute degli altri devo vaccinarmi", spiega la Ghisleri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.