Alessandra Ghisleri, la profezia: "Cosa peserà, e non poco, sul referendum"

"La guerra e le sue conseguenze peseranno non poco sul referendum": a dirlo la sondaggista e direttrice di Euromedia Reserach Alessandra Ghisleri a proposito della consultazione elettorale sulla riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo. A preoccupare è soprattutto la posizione del presidente americano Donald Trump, che rischia di non aiutare la coalizione di centrodestra nella sua battaglia per il Sì. Solo ieri il governo Meloni, anche se in maniera meno netta rispetto a Londra e Berlino, ha detto no all'invio di navi nello stretto di Hormuz come richiesto dal capo della Casa Bianca per evitare un eccessivo coinvolgimento dell'Italia nel conflitto.

Lo scenario di guerra, dunque, non farebbe che distrarre l’elettorato, irritato anche dagli aumenti della benzina. "Secondo voi - ha chiesto la Ghisleri - l’immaginario collettivo è colpito più da quesiti che sembrano scritti in ostrogoto, o dal prezzo della benzina che ogni giorno aumenta alla pompa?". Spetterà alla premier Giorgia Meloni, quindi, tranquillizzare gli elettori su questi argomenti.