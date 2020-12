Diego Maradona, Filippo Facci a Tiki Taka: "Drogato, ciccione, ladro". Raffaele Auriemma: "Fatti ricoverare"

16 dicembre 2020 a

Lite furiosa a Tiki Taka sull'argomento Diego Armando Maradona. Filippo Facci, ospite nella trasmissione sportiva condotta da Piero Chiambretti su Italia 1, si è lasciato andare ad alcune dure esternazioni sul Pibe de Oro: “Se i napoletani si offendono, io me ne frego! Diego Armando Maradona extra calcio può essere piaciuto ai napoletani che l’hanno deificato, non solo per dei pregi ma anche dei difetti. Nella vita era un mediocre, drogato, ciccione, ladro come contro l’Inghilterra!”.

Parole forti che hanno fatto scattare immediatamente la replica dell'altro giornalista ospite in studio, Raffaele Auriemma: “Ha un’ossessione nei confronti del Napoli e dei napoletani. Non guardare ai difetti di Maradona, guardati allo specchio. Necessiti urgentemente un Tso dopo quello che ho sentito stasera. L’ossessione di Facci va curata immediatamente”. Un altro ospite in studio, Gennaro Montuori storico ex capo tifoso del Napoli si è poi rivolto a Facci intimandogli: "Ma come si permette, ma le si rende conto di quello che sta dicendo", con il conduttore a cercare di sedare gli esagitati animi.

