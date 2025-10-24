Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Massimo Giletti, bomba da Chiambretti: "Potrei candidarmi a sindaco di Torino"

di
Libero logo
venerdì 24 ottobre 2025
Massimo Giletti, bomba da Chiambretti: "Potrei candidarmi a sindaco di Torino"

2' di lettura

Non è la prima volta che parla di una possibile candidatura. Ma è la prima volta che non la esclude a priori. Nel corso dell'ultima puntata di Finché la Barca Va, il programma di intrattenimento televisivo condotto da Piero Chiambretti, è stato ospite Massimo Giletti. Tra piemontesi - e tra conduttori - il padrone di casa si è sentito in dovere di porgergli una domanda a bruciapelo: "Lei farebbe il sindaco di Torino?".

Giletti, dal canto suo, non si è sottratto alla curiosità di Chiambretti. "Mai dire mai - ha replicato il conduttore de Lo Stato delle Cose -. Sai nella vita... quando uno dice sempre no, non lo farò...no. Io non precludo la possibilità di tornare a fare certi tipi di attività".

Lo Stato delle Cose, clamoroso: cosa ha fatto De Rensis prima di andare via

Nella puntata de Lo Stato delle Cose del 20 ottobre, l’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, ha ...

Subito dopo, Giletti ha parlato anche del caso del delitto di Garlasco. “Se fossi un avvocato non andrei in tv a parlare di Garlasco - ha spiegato -. L’archiviazione di Sempio del 2017 mi lascia molto perplesso, soprattutto per le intercettazioni che abbiamo trovato e per le contraddizioni della stessa famiglia Sempio. Questo non significa che Sempio sia colpevole. Significa che qualcosa non è andato come avrebbe dovuto andare. Vorrei Sempio mio ospite in trasmissione. Ma gli farei altre domande. C'è una contraddizione evidente. Quando il padre di Sempio per la prima volta dice che erano 20 euro, 30 euro per i voli e che non era nulla per corruzione di Venditti. Poi ai magistrati invece dice di 20mila di 30mila euro. Come mai l'altra sera a Chi l'ha visto lui dice che erano solo 20 o 30 euro? È in contraddizione col padre e nessuno lo ha sottolineato”. 

Lo stato delle cose, De Rensis si alza e se ne va: "Il mio ruolo è esaurito"

Scintille e caos. La puntata del 20 ottobre de Lo Stato delle Cose su Rai 3, condotta da Massimo Giletti, è stata...

Casi accertati Torino, tubercolosi nel centro sociale di Askatasuna: scatta l'allarme sanitario

A Torino Torino, Gdf sequestra 5,5 milioni di accessori moto e auto contraffatti

Il delitto Imprenditore accoltellato. L’agguato senza movente

tag
massimo giletti
torino
piero chiambretti

Casi accertati Torino, tubercolosi nel centro sociale di Askatasuna: scatta l'allarme sanitario

A Torino Torino, Gdf sequestra 5,5 milioni di accessori moto e auto contraffatti

Il delitto Imprenditore accoltellato. L’agguato senza movente

ti potrebbero interessare

3072x2048

Torino, tubercolosi nel centro sociale di Askatasuna: scatta l'allarme sanitario

Redazione
960x540

Torino, Gdf sequestra 5,5 milioni di accessori moto e auto contraffatti

632x325

Imprenditore accoltellato. L’agguato senza movente

Claudia Osmetti
560x367

Federico Rampini inchioda la sinistra su Trump: "Ossessionati, come un'esorcista"