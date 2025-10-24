Massimo Giletti, bomba da Chiambretti: "Potrei candidarmi a sindaco di Torino"

Non è la prima volta che parla di una possibile candidatura. Ma è la prima volta che non la esclude a priori. Nel corso dell'ultima puntata di Finché la Barca Va, il programma di intrattenimento televisivo condotto da Piero Chiambretti , è stato ospite Massimo Giletti . Tra piemontesi - e tra conduttori - il padrone di casa si è sentito in dovere di porgergli una domanda a bruciapelo: " Lei farebbe il sindaco di Torino? ".

Subito dopo, Giletti ha parlato anche del caso del delitto di Garlasco. “Se fossi un avvocato non andrei in tv a parlare di Garlasco - ha spiegato -. L’archiviazione di Sempio del 2017 mi lascia molto perplesso, soprattutto per le intercettazioni che abbiamo trovato e per le contraddizioni della stessa famiglia Sempio. Questo non significa che Sempio sia colpevole. Significa che qualcosa non è andato come avrebbe dovuto andare. Vorrei Sempio mio ospite in trasmissione. Ma gli farei altre domande. C'è una contraddizione evidente. Quando il padre di Sempio per la prima volta dice che erano 20 euro, 30 euro per i voli e che non era nulla per corruzione di Venditti. Poi ai magistrati invece dice di 20mila di 30mila euro. Come mai l'altra sera a Chi l'ha visto lui dice che erano solo 20 o 30 euro? È in contraddizione col padre e nessuno lo ha sottolineato”.