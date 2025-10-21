Libero logo
di
martedì 21 ottobre 2025
Finchè la Barca Va, il retroscena di Caprarica: "Lady Diana voleva fare fuori Carlo"

1' di lettura

A Finché la Barca Va, il programma televisivo di Rai 3 condotto da Piero Chiambretti - appunto - su una barca, è stato ospite Antonio Caprarica. Da grande esperto di cose di casa Windsor, il giornalista ha svelato alcuni aneddoti sulla Casa Reale inglese. “I nemici di Harry a Palazzo sono quelli che Lady D chiamava gli ‘uomini in grigio’ - ha spiegato Caprarica -. Cioè il potere oscuro dietro il trono, che si regge grazie alla loro abilità. C’era un complotto per far fuori Diana? È vero il contrario”.

E ancora: “Tutti lo hanno dimenticato, ma nell’intervista del 1995 in cui ha detto ‘il mio matrimonio è troppo affollato. Siamo almeno in tre’, ha detto anche che il marito, Re Carlo, ‘non è adatto a regnare’. Quindi è lei che ha provato a farlo fuori. È meglio Carlo e Camilla come sovrano? Camille è il Re. Harry e William non firmeranno mai un armistizio, non saranno amici mai più”.

Poi anche un pensiero sulla moglie e sul delicato conflitto bellico tra Russia e Ucraina. "Mia moglie? È il più bel dono che la Russia mi abbia fatto - ha spiegato -. La guerra in Ucraina, per lei, è stato un grande dolore”. 

