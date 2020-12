Cartabianca, scontro tra Giorgia Meloni e Lucia Annunziata: "Mi faccia parlare o me ne vado", "Anche io". Interviene la Berlinguer

16 dicembre 2020 a

Un inizio con il botto quello della puntata del 15 dicembre di CartaBianca. In studio, accanto a Bianca Berlinguer, Giorgia Meloni. Da casa, in collegamento, Lucia Annunziata. Entrambe però intenzionate a lasciare il programma di Rai 3. La leader di Fratelli d'Italia ha fatto notare di non avere il tempo per rispondere alle domande poste dalla conduttrice: "Io so rispondere alle domande, se mi date il tempo. Se mi parlate sopra diventa difficile. Mi avete fatto 8 domande in un minuto, mi fate rispondere?", chiede per poi essere interrotta dalla Annunziata. "Me ne vado", minaccia la Meloni.

Il volto di Viale Mazzini replica con la stessa moneta: "Me ne vado anche io, a me lo dicono tutti i giorni". "No", controbatte la Meloni, "io non gliel'ho mai detto". In mezzo la Berlinguer non sa più cosa fare: "Vi prego basta, andiamo avanti" tuona per poi concedere definitivamente la parola alla leader di FdI.

