Pietro Senaldi spiazza Matteo Salvini: "Politico e giornalista, due volte mentitore. Eppure gli credo"

L'intervista di Giancarlo Giorgetti al Corriere della Sera ha scosso il centrodestra, ma secondo il direttore di Libero, Pietro Senaldi, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che Tira su La7, non si tratta di una catastrofe. "Penso che l’intervista di Giorgetti non sia drammatica per la Lega, né particolarmente critica nei confronti di Salvini - ha spiegato -. È un’intervista programmatica. Mi sembra piuttosto nelle cose che il centrodestra, che giustamente ambisce al governo, deve allargare il campo d’azione rispetto ai due partiti sovranisti e a quel che è o sarà un domani Forza Italia. Io credo però che la strada non sia quella di Renzi". Proprio come sostenuto dal segretario della Lega, secondo il quale è impossibile fidarsi del leader di Italia Viva. Infatti Senaldi poi ha aggiunto: "Credo a Salvini, nonostante sia politico e giornalista, quindi teoricamente due volte mentitore".

