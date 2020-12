Amici, Maria De Filippi: "Mortificante, perché lo mando in onda". Rimprovera gli allievi per la casetta in condizioni indecenti

16 dicembre 2020 a

a

a

Maria De Filippi nel daytime di Amici su Canale 5 ha scelto di mandare in onda il rimprovero deciso che è stata costretta a fare agli allievi. Qualcosa di grave si è infatti verificato nella casetta occupata dai ragazzi, con la produzione che si è accorta della scarsissima pulizia. “È mortificante da parte mia farvi questo discorso”, ha dichiarato la De Filippi che poi ha aggiunto con tono severo: “Non fate una bella figura. Non farà onore a nessuno, quelli che non contribuiscono alla pulizia dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza”. La produzione si è accorta della sporcizia grazie a un membro che è entrato in casa, adeguatamente protetto per rispettare le norme anti-Covid, per cercare un oggetto personale smarrito da uno dei ragazzi: al quel punto si è reso conto delle condizioni in cui stanno vivendo nella casetta. “Un televisore, frigo sempre pieno, un piano, guardaroba. Perché si deve arrivare a questo?”, ha chiosato la De Filippi dopo aver ricordato quanto sono fortunati i concorrenti di Amici.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.